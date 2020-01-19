Экс-подрядчик онкоцентра в Калининграде внесён в реестр недобросовестных поставщиков

Бывший подрядчик строительства онкоцентра и школы на ул. Артиллерийской в Калининграде компания «Артель» включён в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей). Сведения об этом опубликованы на сайте госзакупок. Решение приняла ФАС 16 января по заявлению ГБУЗ «Онкологический центр Калининградской области». Причиной стало расторжение контракта на строительство онкоцентра в конце 2019 года.



В декабре 2019 года региональное управление ФАС отказалось включать «Артель» в реестр недобросовестных поставщиков из-за строительства школы на ул. Артиллерийской.

«Артель» зашла в Калининградскую область сразу на два крупных объекта — онкоцентр и школу на Артиллерийской. По обоим стройкам власти решили расторгнуть контракты с фирмой и обратиться к правоохранителям.

Напомним, после нескольких провальных торгов контракт стоимостью 4,2 млрд руб. в октябре 2018 года был заключен с фирмой «Артель» из Реутова. Компания регулярно получала претензии, несмотря на контроль со стороны областных властей. Строительство должно было завершиться в сентябре 2020 года. Теперь чиновники рассчитывают ввести объект в первой половине 2021 года.