Фирме депутата готовы заплатить 10 млн за содержание памятников Калининграда

Власти Калининграда готовы потратить более 10 млн руб. на содержание объектов культурного наследия местного значения в скверах и зеленых зонах в 2020-2021 годах. Соответствующее извещение опубликовано на портале госзакупок.

Согласно протоколу от 22 января, в ходе торгов победила компания «Савград». Она в течение двух лет должна будет ухаживать за братскими могилами, мемориальными досками, памятными знаками, бюстами и т.д. В перечень работ внесли, в том числе мойку памятников и уход за клумбами.

Согласно данным ЕГРЮЛ, компанию «Савград» учредил и возглавил Илья Савченко. Он же в 2018 году вошел в состав совета депутатов Ладушкинского городского округа от «Единой России».