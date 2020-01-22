Фирме депутата готовы заплатить 10 млн за содержание памятников Калининграда

Фирме депутата готовы заплатить 10 млн за содержание памятников Калининграда
Виталий Невар / Новый Калининград
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Власти Калининграда готовы потратить более 10 млн руб. на содержание объектов культурного наследия местного значения в скверах и зеленых зонах в 2020-2021 годах. Соответствующее извещение опубликовано на портале госзакупок.

Согласно протоколу от 22 января, в ходе торгов победила компания «Савград». Она в течение двух лет должна будет ухаживать за братскими могилами, мемориальными досками, памятными знаками, бюстами и т.д. В перечень работ внесли, в том числе мойку памятников и уход за клумбами.

Согласно данным ЕГРЮЛ, компанию «Савград» учредил и возглавил Илья Савченко. Он же в 2018 году вошел в состав совета депутатов Ладушкинского городского округа от «Единой России».

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