Проектировщик о засыпании песком дорожки «от косы до косы»: у нас не было выбора

Утвержденный зеленоградскими властями «коридор» для прохождения велодорожки предполагал, что она пройдет у подножия авандюны и неизбежно окажется в зоне «движения песков». Об этом «Новому Калининграду» сообщил проектировщик велодорожки Антон Глушков.



«Трассу нам согласовали в узком коридоре от давно нарезанных в пользу третьих лиц участков. В итоге выбора, где именно в дюнах могла проходить велодорожка, мы не имели. О движении дюн мы знаем, специально поднимали многолетние топосъемки и анализировали, как они ползут. Укреплять авандюну мы не можем, не в юрисдикции проекта велодорожки. Всё что я смог, это заложить подпорные стенки, которые должны как забор защитить велодорожку от дюны. Но нужно будет от этой стенки „отгребать“ песок в любом случае, чтобы через неё не перевалила дюна. И действительно, без стабилизации песков, как когда-то делал Франц Эфа на Куршской косе, всё будет бесполезно. Мы ожидаем работу „Балтберегазащиты“ в этом месте», — отметил проектировщик.

Ранее газета «Волна» (принадлежит администрации Зеленоградска) сообщила, что в проекте велодорожки «от косы до косы» есть ошибки, связанные с тем, что в районе пос. Малиновка она попадает «в зону, где идёт движение песков» и «велотрассу будет постоянно засыпать», сообщает в своем Facebook муниципальная газета «Волна».

«Один из серьезных проблемных вопросов — ошибки в проекте велодорожки „От Косы до Косы“. В западной части Зеленоградска в районе Малиновки велодорожка попадает в зону, где идёт движение песков, и велотрассу будет постоянно засыпать», — говорилось в сообщении издания.