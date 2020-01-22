Вдова погибшего в СИЗО калининградца получила политическое убежище во Франции

Вдова калининградца, погибшего в СИЗО в марте 2018 года, Елизавета Закамская получила политическое убежище во Франции. Об этом «Новому Калининграду» сообщил основатель проекта Gulagu.net Владимир Осечкин.



Закамская при помощи правозащитников из Gulagu.net получила политическое убежище за границей летом 2019 года. По словам Осечкина, покинуть Россию калининградка решила из-за возникшей угрозы уголовного преследования. «Ее запугали чекисты. После пикетов против пыток, в которых она участвовала, ей начали угрожать арестом. А еще на телеканале выступили двое в капюшонах, которые заявили, что Елизавета якобы была сообщницей своего мужа. Она испугалась, что в отношении нее возбудят уголовное дело», — рассказал Осечкин.

В марте 2018 года Александр Закамский, задержанный по делу о незаконном обороте наркотиков, был найден мертвым в камере СИЗО на следующий день после того, как суд взял его под стражу. Позднее Калининградский областной суд признал это решение законным. Предположительно, 26-летний калининградец покончил с собой. Однако его вдова Елизавета Закамская считает, что это было убийство. В апреле 2018 года она вышла на одиночный пикет на площади Победы в Калининграде. Позже женщина участвовала в похожих акциях против пыток в Москве и других городах.