В рейтинге коррупции РФ оказалась на 137-й строчке вместе с Угандой и Парагваем

По итогам 2019 года Россия заняла 137-е место в индексе восприятия коррупции, составленном международной организацией Transparency International. Эту позицию вместе с РФ разделили Уганда, Мавритания, Кения, Ливан, Либерия, Доминиканская Республика, Парагвай и Папуа — Новая Гвинея, пишет «Интерфакс».

В 2018 году Россия занимала 138-ю строчку, уточняет информагентство. При этом, согласно данным Transparency International, в последние годы положение РФ в рейтинге остается относительно стабильным — с 2015 по 2019 года страна набирала 28-29 баллов. Первое место в рейтинге принадлежит Новой Зеландии, за ней идет Дания (у обоих по 87 баллов). Замыкает тройку Финляндия (86 баллов). В конце списка из 180 стран — Сомали (9 баллов), Южный Судан (12 баллов) и Сирия (13 баллов).

Максимальное число баллов в этом рейтинге означает минимальный уровень восприятия коррупции, а минимальное число баллов — максимальный уровень восприятия. Этот рейтинг выходит ежегодно с 1995 года, он создается на основе опросов бизнесменов и экспертов по всему миру. Для составления рейтинга 2019 года были проведены 13 опросов.