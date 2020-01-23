Москвичи спорят за право арендовать памятник истории на Литовском Валу

Москвичи спорят за право арендовать памятник истории на Литовском Валу
Фото kartarf.ru

Росимущество сдает на 10 лет в аренду нежилое здание, являющееся памятником истории и культуры «Кавальер I: склад-убежище» на ул. Литовский Вал в Калининграде. Итоги торгов опубликованы на сайте torgi.gov.ru.

Согласно документации, ежегодный платеж за пользование объектом площадью 253,4 кв. м. должен составлять 339,6 тыс. руб. В соответствии с конкурсным протоколом договор будет подписан с калининградской компанией «Баркасстрой», которая готова платить по 356,5 тыс. руб. в год.

Вторым участником торгов оказалась фирма из Москвы «Энергопартнер», которая не поднимала начальную цену. Организация не согласилась с итогами торгов и обратилась в территориальной антимонопольное управление. Согласно жалобе, в единый госреестр юридических лиц внесена недостоверная информация о «Баркасстрой», поэтому заявка этой фирмы принята незаконно.

УФАС планирует рассмотреть жалобу московской компании по существу в конце января. Заключение контракта приостановлено.

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