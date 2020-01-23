Кутин: этот год будет показательным «в части желания видеть в городе того или иного перевозчика»

Кутин: этот год будет показательным «в части желания видеть в городе того или иного перевозчика»
Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Транспортные проблемы

В 2019 году власти Калининграда ужесточили контроль над перевозчиками, в итоге количество штрафов резко возросло. Об этом сообщил накануне на своей пресс-конференции глава комитета развития транспортной инфраструктуры мэрии Олег Кутин.

Если в 2018 году в отношении транспортных компаний, осуществляющих пассажирские перевозки в областном центре, было составлено 174 акта о нарушениях, то в 2019 — более 340 (каждый означает штраф в 5 тыс. рублей). 86 актов — за то, что в автобусах не работали валидаторы (переносные устройства) для оплаты проезда «по причине человеческого фактора». Остальные причины — неудовлетворительное санитарное состояние автобусов, неудовлетворительное техническое состояние и т.д. Сейчас власти намерены ужесточить контроль еще больше. «Этот год будет у нас весьма показательным в части желания видеть у нас в городе того или иного перевозчика», — заявил Олег Кутин.

В 2020 году горадминистрация проводит два конкурса на перевозки общественным транспортом в Калининграде.
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