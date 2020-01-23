Власти Калининграда в 2020 году проводят два конкурса среди перевозчиков

Администрация Калининграда объявляет конкурс среди перевозчиков на обслуживания городской маршрутной сети. Его итоги должны быть подведены к 1 марта. В конце года планируется провести еще один конкурс, сообщил на пресс-конференции накануне глава комитета развития транспортной инфраструктуры мэрии Олег Кутин.



Победители первого конкурса будут работать в течение 10 мес., второго — ориентировочно 3 лет, но, возможно, этот срок будет продлен, отметил Кутин. Причина проведения сразу двух конкурсов заключается в изменениях в федеральном законодательстве, поторопивших горадминистрацию. Например, это касается обязательных 15-минутных перерывов для водителей каждый два часа на конечных остановках: длина некоторых нынешних маршрутов не позволяет это делать. Поэтому на конкурс будут «выставлены» 12 слегка измененных маршрутов, отметил Олег кутин.

К участникам мартовского конкурса будут предъявляться, в частности, следующие требования: срок эксплуатации не более 8 лет, двигатель экологического класса не менее евро-4, не менее 50% парка должно быть приспособлено для перевозки инвалидов, не менее 50% — оборудовано кондиционерами, во всех автобусах должны использоваться терминалы для безналичной оплаты (переносные или стационарные) и т.д.