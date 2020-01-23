«Экозащита» заявила о предстоящей «катастрофе» на косе. В парке говорят, что все под контролем

Экоактивисты из организации «Экозащита» уверены, что на российской части Куршской косы ожидается «экологическая катастрофа» из-за, по их мнению, недостаточных усилий администрации национального парка по укреплению авандюны, удерживающей косу от размывов.



«В последние 10 лет незначительные объемы работ по ремонту авандюны не соответствуют масштабам ее разрушения. Методы, которые использует национальный парк, не дают результатов», — считают экоактивисты.В нацпарке отмечают, что на косе есть два проблемных участка: полного дефицита песчаных наносов и повсеместных размывов морского берега от корня до 12 км косы и транзита песчаных наносов с признаками временного дефицита песка (11-32 км).

«На первом участке требуется гидротехническая защита косы от перелива штормовых вод. Разрушение морских берегов — следствие усилившегося процесса потепления климата. Это происходит из-за повышения уровня моря и является серьезной глобальной проблемой, а не только Куршской косы. Это угроза актуальна для всей прибрежной части Калининградской области и существует не первый год. Основными последствиями данной проблемы являются развитие оползней и потеря для землепользования значительных прибрежных территорий. Да, это непростая ситуация, но она под контролем, и она решается», — отмечают в пресс-службе национального парка.

На втором проблемном участке, со словам сотрудников нацпарка, ежегодно проводятся работы по укреплению склонов авандюны, устилки котловин выдувания хворостом и установки клетей по задержанию песчаных наносов.

«И хотя на российской части Куршской косы рельеф авандюны действительно осложнен котловинами выдувания, большинство из них в настоящий момент закрыто клетками и устлано хворостом», — говорят в нацпарке.

В «Экозащите» критически смотрят на проводимые работы по усилению котловин хворостом: «Заваливание котловин хворостом бессмысленно<...>: хворост нужно укладывать особым образом, чтобы в нем накапливался песок, просто брошенные на песок кучи хвороста также разносятся ветром и морскими волнами».