Калининградцам обещают очередные теплые выходные среди зимы

Синоптики вновь прогнозируют положительную температуру в предстоящие выходные в Калининграде и области, возможен небольшой дождь. Соответствующие данные публикуют гидрометеорологические службы.

По прогнозу Гидрометцентра РФ, и в субботу, и в воскресенье днем будет до +6°. Ночью температура не будет опускаться ниже +2°. Ожидается пасмурная погода с кратковременными дождями.

Аналогичный прогноз составил Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Cогласно прогнозу погоды «Нового Калининграда», в эти выходные и днем, и ночье температура будет пределах 4-5°. Дожди не ожидаются, но солнца не будет.