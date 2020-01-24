Калининградцам обещают очередные теплые выходные среди зимы

Калининградцам обещают очередные теплые выходные среди зимы
Виталий Невар / Новый Калининград
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Синоптики вновь прогнозируют положительную температуру в предстоящие выходные в Калининграде и области, возможен небольшой дождь. Соответствующие данные публикуют гидрометеорологические службы.

По прогнозу Гидрометцентра РФ, и в субботу, и в воскресенье днем будет до +6°. Ночью температура не будет опускаться ниже +2°. Ожидается пасмурная погода с кратковременными дождями.

Аналогичный прогноз составил Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Cогласно прогнозу погоды «Нового Калининграда», в эти выходные и днем, и ночье температура будет пределах 4-5°. Дожди не ожидаются, но солнца не будет.

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