В Калининграде пьяный подросток сел за руль авто и поехал в колледж (видео)

В областном центре инспекторы ГИБДД остановили «Ситроен», которым управлял нетрезвый подросток. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» сообщили в отделе пропаганды региональной Госавтоинспекции.
В ГИБДД поступила информация о том, что по ул. Суворова двигается «Ситроен», водитель которого ведет себя неадекватно. Экипаж ДПС догнал иномарку, за рулем авто находился 17-летний подросток.
На место вызвали инспекторов ПДН и маму школьника, его отвезли на медосвидетельствование. Выяснилось, что мальчик находился в состоянии алкогольного опьянения. Он пояснил инспекторам, что выпил пива, взял без спроса машину матери и поехал на ней в колледж.
Возбуждено административное производство по ст. 12.8.3 КоАП РФ за пьяную езду без прав. Подростку грозит административный арест на срок до пятнадцати суток или штраф до 30 тыс. рублей.
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В областном центре инспекторы ГИБДД задержали нетрезвого подростка за рулем иномарки. В отдельный батальон ГИБДД поступила информация о том, что по улице Суворова областного центра двигается автомобиль «Ситроен», водитель которого ведет себя неадекватно. По указанному адресу незамедлительно выдвинулся экипаж ДПС, который обнаружил данную иномарку. За рулем «Ситроена» находился 17-летний подросток. Вскоре выяснилось, что у школьника имеются признаки алкогольного опьянения. На место происшествия были вызваны представители инспекции по делам несовершеннолетних и родители водителя. После составления необходимых документов, нарушитель был доставлен в специализированное учреждение для прохождения медицинского освидетельствования, результаты которого подтвердили, что подросток управлял автомобилем в состоянии опьянения. По факту произошедшего возбуждено административное производство по признакам состава ст. 12.8.3 КоАП РФ «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения и не имеющим права управления транспортными средствами либо лишенным права управления транспортными средствами, если такие действия не содержат уголовно наказуемого деяния». Санкция статьи предусматривает административный арест на срок от десяти до пятнадцати суток или наложение административного штрафа на лиц, в отношении которых в соответствии с настоящим Кодексом не может применяться административный арест, в размере тридцати тысяч рублей. Материалы, собранные в отношении подростка, направлены в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации городского округа города Калининграда. Госавтоинспекция призывает граждан сообщать о фактах нетрезвого вождения по телефону горячей линии: «Нетрезвый водитель» 552-811. #гибдд39#дтп #НЕТРЕЗВЫЙВОДИТЕЛЬ
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