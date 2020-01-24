В Калининграде пьяный подросток сел за руль авто и поехал в колледж (видео)

В областном центре инспекторы ГИБДД остановили «Ситроен», которым управлял нетрезвый подросток. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» сообщили в отделе пропаганды региональной Госавтоинспекции.



В ГИБДД поступила информация о том, что по ул. Суворова двигается «Ситроен», водитель которого ведет себя неадекватно. Экипаж ДПС догнал иномарку, за рулем авто находился 17-летний подросток.

На место вызвали инспекторов ПДН и маму школьника, его отвезли на медосвидетельствование. Выяснилось, что мальчик находился в состоянии алкогольного опьянения. Он пояснил инспекторам, что выпил пива, взял без спроса машину матери и поехал на ней в колледж.

Возбуждено административное производство по ст. 12.8.3 КоАП РФ за пьяную езду без прав. Подростку грозит административный арест на срок до пятнадцати суток или штраф до 30 тыс. рублей.