Роскомнадзор пытается через суд аннулировать регистрацию газеты «Новые колеса»

Управление Роскомнадзора по Калининградской области пытается через суд аннулировать регистрацию издания «Новые колеса еженедельник» в качестве СМИ. Об этом «Новому Калининграду» сообщил главный редактор газеты Игорь Рудников.



Исковое заявление ведомства (копия имеется в распоряжении «Нового Калининграда») было подано в Центральный районный суд Калининграда 10 октября 2019 года. Согласно п.2 ст.15 Закона о СМИ, если издание не публикует материалы более года, то его регистрация может быть признана судом недействительной в порядке административного судопроизводства. «В ходе непосредственного мониторинга периодических средств массовой информации выявлены признаки, свидетельствующие о том, что данное СМИ не выходит в свет более одного года», — говорится в исковом заявлении Роскомнадзора.

Как напомнил Игорь Рудников, это уже не первая регистрация газеты — в феврале 2018 года после двух предупреждений регионального управления Роскомнадзора, суд ликвидировал газету «Новые колеса Игоря Рудникова». Весной 2018 года журналист газеты Алексей Малиновский подал заявление о регистрации нового СМИ в Роскомнадзор и 23 мая получил свидетельство на издание «Новые колеса еженедельник». Однако в начале июня 2018 года в редакции «Новых колес» судебные приставы изъяли всю оргтехнику, включая рабочие компьютеры журналистов.

Игорь Рудников отметил, что на слушании в Центральном районном суде по новому иску Роскомнадзора, состоявшемся 20 января, все «объективные причины», по которым газета не издавалась были изложены. «Алексей Малиновский, как учредитель, и я, как главный редактор, привели аргументы о том, что мы не могли исполнить требования закона. Из-за действий Службы судебных приставов и Следственного комитета, по вине которого я в 2018 году находился под стражей, мы не могли осуществить в течение полутора лет выпуск газеты», — заявил издатель.

При этом Рудников добавил, что через полтора месяца после своего выхода на свободу, он получил обратно всю изъятую приставами оргтехнику и работа редакции возобновилась: «В конце ноября 2019 года вышел печатный номер газеты, о чем был извещен региональный Роскомнадзор. Малиновский отнес им соответствующее письмо-уведомление и приложил экземпляр газеты. В письме он попросил отозвать иск в суд, но тем не менее Роскомнадзор проигнорировал наше обращение».

Судья отложила рассмотрение дела до 11-го февраля, чтобы Роскомнадзор представил все необходимые документы в полном объеме, а также было время получить подтверждение в УФСПП, что в редакции изымали технику.

Рудников считает новую судебную тяжбу продолжением истории с «административным давлением на издание региональных властей», которые не довольны критическими материалами «Новых колес». По его словам, даже если и в этот раз суд не встанет на сторону издания, то он и его коллеги опять зарегистрируют новое СМИ и продолжат издавать газету в московской типографии на собственные средства.

«Наша позиция такая: не хочет Алиханов видеть газету „Новый колеса“ тиражом в 10 тыс. экземпляров — он будет ее читать тиражом в 100 тыс. экземпляров. Газета будет распространяться по почтовым ящикам бесплатно», — заключил Рудников.

Печатная версия газеты «Новые колеса» перестала выходить весной 2018 года. В середине июня 2019-го Игорь Рудников вышел из СИЗО, где провел более полутора лет по обвинению в вымогательстве у теперь уже бывшего главы СУ СК России по Калининградской области Виктора Леденева. Суд признал Рудникова не виновным в вымогательстве, но осудил его по статье о самоуправстве. В начале октября Игорь Рудников заявил о возрождении «Новых колес» в интернете, издание не зарегистрировано как СМИ.

В октябре Рудников сообщил, что редакция «Новых колес» вернулась к полноценному изданию газеты, правда, только онлайн-версии. Он также сказал о намерении со временем вернуться к бумажной версии «Новых колес».

В ноябре Рудников пожаловался главе МИД России Сергею Лаврову, что газету «Новые колеса» не хотят печатать и распространять в Калининградской области из-за того, что губернатор Антон Алиханов требует согласовывать редакционную политику издания. В «Западной прессе» назвали обвинение в том, что холдинг отказывается печатать газету «Новые колеса» из-за давления губернатора ложью.

В середине декабря стало известно, что тираж «Новых колес» в 100 тыс. экземпляров отпечатали в одной из московских типографий.