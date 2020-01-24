ПФР разрабатывает закон о маткапитале, предложенный Путиным

Пенсионный фонд России подготовил проект изменений в законодательство, касающихся материнского капитала на первого и второго ребенка. Такую информацию публикует ТАСС со ссылкой на главу Пенсионного фонда России (ПФР) Максима Топилина.

«Подготовлен проект федерального закона о внесении изменений в закон о материнском и семейном капитале. Он сейчас находится в министерстве [труда и социальной защиты], будем обсуждать», — сказал он.

Глава ПФР сообщил, что подготавливает отделения фонда к нововведениям, связанным с выделением материнского капитала. Он предполагает, что обращений будет много, но отделения фонда должны справиться.

Программа по поддержке семей посредством выдачи материнского капитала действует в России с 2007 года. Во время послания Федеральному собранию президент Владимир Путин предложил продлить ее как минимум до конца 2026 года. Также он рассмотрел возможность выдавать сертификат при рождении первого ребенка. Сумма выплат составит 466 тыс. рублей.