Зеленоградец намерен поздравить всех с Днем влюбленных, вморозив себя в ледяное сердце

Зеленоградец намерен поздравить всех с Днем влюбленных, вморозив себя в ледяное сердце
Виталий Невар / Новый Калининград

Зеленоградский экстремал Олег Резанов вморозит себя в глыбу льда в форме сердца. Таким образом он хочет пройти третье «испытание» и поздравить людей с Днем святого Валентина. Об этом Олег Резанов сообщил «Новому Калининграду» в своем интервью.

«Я планировал, что второго февраля будет испытание, но я его перенесу. Даже сейчас могу анонсировать, как это будет выглядеть. Я его сделаю 14 февраля, в День святого Валентина. То есть меня не просто вморозят, а вморозят в сердце. В такую «валентинку». Поздравлю людей таким образом с праздником», — рассказал зеленоградец.

Напомним, ранее повелитель холода провел ночь под землей в гробу и погрузился в соляной раствор, получив при этом ожоги.

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