Стало известно, где в Калининграде планируется открыть первые «Пятерочки»

Продуктовая розничная сеть X5 Retail Group опубликовала на специализированных ресурсах по поиску персонала список вакансий, из которого следует, что первые «Пятерочки» в Калининграде будут открыты по адресам:
— Ленинский пр-т 42,
— ул. Интернациональная, 59,
— ул. Старшины Дадаева, 62,
Также идет набор персонала в магазин в поселке Малое Исаково Гурьевского района по адресу ул Пушкинская, 1А.
В частности, ритейлер ищет продавцов-кассиров, директоров магазинов, администраторов и менеджеров.
В здании, расположенном по адресу Ленинский пр-т 42 в Калининграде, находится ювелирный магазин компании «Ювелирторг». По адресу ул. Интернациональная, 59 расположено торгово-административное здание, а на ул. Старшины Дадаева, 62 — ТЦ «Дадаевский».
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