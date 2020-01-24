«Ой, комедия!»: волонтеры подарили нашедшейся пенсионерке ориентировки (видео)

Члены поисково-спасательного отряда «Запад» навестили 77-летнюю Раису М., которую искали в пятницу днем и подарили ей распечатанные ориентировки, передает корреспондент «Нового Калининграда».
Напомним, накануне 77-летняя женщина вышла из дома и пропала. Ее объявили в розыск, отряд волонтеров начал работу. Днем в пятницу пенсионерка самостоятельно вернулась домой. Оказалось, что она решила съездить в Советск, чтобы посетить местное кладбище, но не предупредила об этом родственников.Видео ПСО Запад
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