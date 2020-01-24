Калининградстат: за 10 лет число студентов частных вузов в области упало на 69%

За 10 лет, с 2009 по 2018 годы количество работающих на территории области частных вузов снизилось с 14 до 5, а число обучающихся в них студентов с 11,9 до 3,7 тыс. или на 69%. Такие данные приводит Калининградстат.



Число «очников» сократилось вдвое — с 2,1 до 1 тыс. человек. Студентов очно-заочной формы обучения стало втрое меньше (сокращение с 0,6 до 0,2 тыс. человек). Количество «заочников» снизилось более, чем в 3 раза: с 9,2 до 2,5 тыс. человек.

Данные о конкурсе в частные учебные заведения есть только в период с 2014 по 2018 годы. Он значительно снизился: со 212 до 137 желающих поступить на 100 учебных мест.