Горвласти с 1 марта вводят новый временный маршрут в Московском районе

С 1 марта в областном центре будет введен новый временный маршрут общественного транспорта «Южный вокзал — стадион «Калининград». Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.



Он вводится «для обеспечения общественным транспортом жителей Московского района (от ул. Суворова до ул. Аллея Смелых) и изучения пассажиропотоков».

Схема движения автобусов по данному маршруту: Южный вокзал, ул. Железнодорожная, ул. А. Суворова, ул. Камская, ул. Киевская, ул. П. Морозова, ул. Коммунистическая, ул. Судостроительная, ул. Аллея Смелых, ул. Дзержинского, 2-ой эстакадный мост, стадион «Калининград». В обратном направлении: стадион «Калининград», 2-ой эстакадный мост, ул. Дзержинского, ул. Аллея Смелых, ул. Судостроительная, ул. Батальная, ул. Автомобильная, ул. Коммунистическая, ул. Киевская, ул. Камская, ул. А. Суворова, ул. Железнодорожная, Южный вокзал.

Данный маршрут будет обслуживаться автобусами большого класса с интервалом движения не более 20 минут, отметили в мэрии.

Также там пояснили схему движения автобуса № 30, которая также изменится с 1 марта. Она будет следующей: ул. О. Кошевого, ул. Н. Карамзина, ул. У. Громовой, ул. Батальная, поворачивать у Центральной городской клинической больницы (ул. Летняя) направо на ул. Судостроительную, и далее по существующему сейчас маршруту без заезда на ул. Аллея Смелых. Данная схема движения будет действовать в обоих направлениях. «Время в пути от конечного остановочного пункта „ул. О. Кошевого“ до центра города в утренние часы-пик увеличится не более чем на 10-11 минут по сравнению с продолжительностью поездки сейчас на автобусах маршрута № 7», — отметили в пресс-службе горадминистрации.

Даны разъяснения и по поводу маршрутов № 23 и № 71. «До момента приведения нового разворотного кольца „ул. Понартская“ в нормативное состояние автобусы малого класса маршрута № 71 будут ходить как и сейчас: ул. У. Громовой, разворот на новом кольце „ул. Понартская“, ул. У. Громовой, ул. Н. Карамзина до конечного остановочного пункта „ул. О. Кошевого“ в обоих направлениях», — пояснили в мэрии. После того, как разворотное кольцо приведут в порядок, «туда дополнительно будет организован заезд автобусами большого класса маршрута № 23 по следующей схеме: ул. У. Громовой, разворот на новом кольце „ул. Понартская“, ул. У. Громовой, ул. Н. Карамзина до конечного остановочного пункта „ул. О. Кошевого“ в обоих направлениях».