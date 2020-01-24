Минтруд предложил вместо армии отслужить в «Почте России»

Министерство труда России предложило новый список профессий для прохождения альтернативной гражданской службы (АГС). Проект приказа размещен на портале проектов нормативных правовых актов, пишет «Коммерсант».
В списке содержатся 122 профессии, такие как: водитель, грузчик, мойщик посуды, гидрогеолог, тракторист, парикмахер, медик, слесарь, няня, повар, курьер, маляр, помощник воспитателя, оленевод.
В перечень 2020 года добавлены: зверовод, курьер, матрос, оператор котельной, установщик декораций, врач-статистик, медицинский регистратор, специалист по социальной работе.
В качестве места прохождения альтернативной службы предлагается список из 622 государственных учреждений. Среди них: территориальные управления «Почты России», Новосибирский театр оперы и балета, Екатеринбургский театр оперы и балета, Большой театр, а также поликлиники, больницы и образовательные учреждения.
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