Минтруд предложил вместо армии отслужить в «Почте России»

Минтруд предложил вместо армии отслужить в «Почте России»
Виталий Невар / Новый Калининград
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Министерство труда России предложило новый список профессий для прохождения альтернативной гражданской службы (АГС). Проект приказа размещен на портале проектов нормативных правовых актов, пишет «Коммерсант».

В списке содержатся 122 профессии, такие как: водитель, грузчик, мойщик посуды, гидрогеолог, тракторист, парикмахер, медик, слесарь, няня, повар, курьер, маляр, помощник воспитателя, оленевод. 

В перечень 2020 года добавлены: зверовод, курьер, матрос, оператор котельной, установщик декораций, врач-статистик, медицинский регистратор, специалист по социальной работе. 

В качестве места прохождения альтернативной службы предлагается список из 622 государственных учреждений. Среди них: территориальные управления «Почты России», Новосибирский театр оперы и балета, Екатеринбургский театр оперы и балета, Большой театр, а также поликлиники, больницы и образовательные учреждения.

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