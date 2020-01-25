Росстат: население России снижается второй год подряд

Росстат: население России снижается второй год подряд
Виталий Невар / Новый Калининград

В России продолжает снижаться число населения. Тенденция сформировалась с 2018 году, пишет «Российская газета» со ссылкой на Росстат.

На 1 января 2020 года в России проживали 146 745 098 человек. На 1 января 2019 года численность населения составляла 146 миллионов 780,7 тысячи человек — показатель сократился на 35,6 тысячи человек. За два года россиян стало меньше более чем на 135 тысяч человек. Около 75% населения проживает в городах.

Как отмечает издание, ранее Росстат опубликовал демографический прогноз до 2036 года. Самый оптимистичный сценарий предполагает увеличение численности населения страны до 150,1 млн человек к началу 2036 года. Самый пессимистичный — снижение численности населения до 134,3 млн человек. Наиболее реальный вариант — к 2036 году в стране будет проживать 143 млн человек.

Комментировать (13)

Самое читаемое:

Все новости за день

Комментарии к событию

prealoader
prealoader
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2020 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная 2, офис 310, 307

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Туголуков Д.А.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2018», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter