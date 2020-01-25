Росстат: население России снижается второй год подряд

В России продолжает снижаться число населения. Тенденция сформировалась с 2018 году, пишет «Российская газета» со ссылкой на Росстат.



На 1 января 2020 года в России проживали 146 745 098 человек. На 1 января 2019 года численность населения составляла 146 миллионов 780,7 тысячи человек — показатель сократился на 35,6 тысячи человек. За два года россиян стало меньше более чем на 135 тысяч человек. Около 75% населения проживает в городах.

Как отмечает издание, ранее Росстат опубликовал демографический прогноз до 2036 года. Самый оптимистичный сценарий предполагает увеличение численности населения страны до 150,1 млн человек к началу 2036 года. Самый пессимистичный — снижение численности населения до 134,3 млн человек. Наиболее реальный вариант — к 2036 году в стране будет проживать 143 млн человек.