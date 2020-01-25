В Калининграде начался прием заявлений для зачисления в первые классы (памятка)

С 10:00 субботы, 25 января, начался прием заявлений для поступления в первый класс. Он проводится, в частности, через портал госуслуг, сообщает администрация Калининграда на своем сайте.



Также заявления принимаются в общеобразовательных учреждении с использованием автоматизированной системы «Запись в школу». Речь о гражданах, проживающих на закрепленной территории (список последних можно посмотреть здесь). Прием заявлений в первый класс для детей, не проживающих на закрепленных территориях, но желающих обучаться в данном образовательном учреждении, при наличии свободных мест, начнется с 1 июля.

Для того, чтобы подать заявление через портал госуслуг, необходимо на нем предварительно зарегистрироваться либо актуализировать уже имеющуюся учетную запись родителя (законного представителя).

Основанием для приема ребенка в школу является заявление родителей или законных представителей ребенка. Дополнительно при личном посещении общеобразовательного учреждения родители предъявляют:

оригинал свидетельства о рождении ребенка,

оригинал документов, подтверждающих факт регистрации ребенка на закрепленной территории: свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства (форма 8) или месту пребывания на закрепленной территории (форма 3) или другие документы, содержащие информацию о регистрации ребенка,

в случае, если ребенку на 1 сентября 2020 года будет менее шести лет и шести месяцев либо больше 8 лет, к заявлению необходимо приложить разрешение от учредителя образовательной организации. Разрешение на обучение по образовательным программам начального общего образования в более раннем или более позднем возрасте выдается по заявлению родителя (законного представителя) при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья. Заявление с приложением справки об отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья подается на имя председателя комитета по образованию через МФЦ.

Оригиналы документов предоставляются в школу в день явки родителя (законного представителя ребёнка) по официальному приглашению от общеобразовательного учреждения, поступившему на электронный адрес.

Зачисление детей в школу оформляется приказом ее директора в течение 7 рабочих дней после приема документов. Отказ в приеме в школу может быть только по причине отсутствия в ней свободных мест, а также, если ребенок не проживает на территории, закрепленной за общеобразовательным учреждением.

Правила приема и режим работы приемных комиссий размещены на официальных сайтах общеобразовательных учреждений.