В Калининграде начался прием заявлений для зачисления в первые классы (памятка)

В Калининграде начался прием заявлений для зачисления в первые классы (памятка)
Виталий Невар / Новый Калининград
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С 10:00 субботы, 25 января, начался прием заявлений для поступления в первый класс. Он проводится, в частности, через портал госуслуг, сообщает администрация Калининграда на своем сайте.

Также заявления принимаются в общеобразовательных учреждении с использованием автоматизированной системы «Запись в школу». Речь о гражданах, проживающих на закрепленной территории (список последних можно посмотреть здесь). Прием заявлений в первый класс для детей, не проживающих на закрепленных территориях, но желающих обучаться в данном образовательном учреждении, при наличии свободных мест, начнется с 1 июля.

Для того, чтобы подать заявление через портал госуслуг, необходимо на нем предварительно зарегистрироваться либо актуализировать уже имеющуюся учетную запись родителя (законного представителя).

Основанием для приема ребенка в школу является заявление родителей или законных представителей ребенка. Дополнительно при личном посещении общеобразовательного учреждения родители предъявляют:

  • оригинал свидетельства о рождении ребенка,

  • оригинал документов, подтверждающих факт регистрации ребенка на закрепленной территории: свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства (форма 8) или месту пребывания на закрепленной территории (форма 3) или другие документы, содержащие информацию о регистрации ребенка,

  • в случае, если ребенку на 1 сентября 2020 года будет менее шести лет и шести месяцев либо больше 8 лет, к заявлению необходимо приложить разрешение от учредителя образовательной организации. Разрешение на обучение по образовательным программам начального общего образования в более раннем или более позднем возрасте выдается по заявлению родителя (законного представителя) при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья. Заявление с приложением справки об отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья подается на имя председателя комитета по образованию через МФЦ.

Оригиналы документов предоставляются в школу в день явки родителя (законного представителя ребёнка) по официальному приглашению от общеобразовательного учреждения, поступившему на электронный адрес.

Зачисление детей в школу оформляется приказом ее директора в течение 7 рабочих дней после приема документов. Отказ в приеме в школу может быть только по причине отсутствия в ней свободных мест, а также, если ребенок не проживает на территории, закрепленной за общеобразовательным учреждением.

Правила приема и режим работы приемных комиссий размещены на официальных сайтах общеобразовательных учреждений.

Получить дополнительную информацию по нормативным документам, регламентирующим прием детей в школу, или наличию свободных мест в общеобразовательных учреждениях Калининграда можно в отделе школьного образования комитета по образованию (ул. Чайковского, 50/52, кабинет № 305). Также комитетом по образованию на весь период приема детей в 1-ые классы организована горячая линия по телефонам: 8(4012) 92-40-28,92-40-48.

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