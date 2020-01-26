Психолог МГУ: до 90% подростков хронически не могут выспаться из-за гаджетов

Психолог МГУ: до 90% подростков хронически не могут выспаться из-за гаджетов
Виталий Невар / Новый Калининград
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От 50 до 90 процентов подростков не могут выспаться из-за того, что засиживаются с гаджетами. Об этом в интервью «Российской Газете» рассказала кандидат психологических наук, доцент кафедры нейро- и патопсихологии факультета психологии МГУ Елена Рассказова.

Яркий экран гаджетов приводит к возбуждению нервной системы. Так что сон будет нарушен, и подросток станет отсыпаться в другое время, считают ученые. Проблема еще и в том, что подростки обычно используют гаджеты больше, чем собирались, и засиживаются слишком долго. Тогда это становится опасным с точки зрения нарушения цикла «сон-бодрость». Причем первичные нарушения сна обязательно проявятся в момент стресса, например, на экзамене.

По словам психолога, перед сном гаджеты может заменить например ритуал подготовки ко сну — чистка зубов, душ, проветривание, небольшая прогулка, стакан молока, чтение книги, разгадывание кроссворда — то, что не будет вызывать лишнего напряжения и нервов. Ритуал должен длиться минут 20.

Если напряжение у подростка вызывает сам факт того, что за полчаса до сна надо отложить гаджет, то самый эффективный способ — договариваться, тотальные запреты работают плохо. При этом запретить гаджеты готовы 33% родителей, 50% разрешают все и только 17% умеют договариваться со своими детьми, пояснила Елена Рассказова.

Средняя норма для подростков — 9 часов, для детей младшего школьного возраста — 10 часов. И время засыпания более важный фактор, чем время подъема.

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