Протоиерей Всеволод Чаплин скончался возле храма

Протоиерей Всеволод Чаплин скончался возле храма
Всеволод Чаплин. Виталий Невар / Новый Калининград
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Протоиерей Всеволод Чаплин умер в воскресенье у храма Феодора Студита у Никитских ворот, пишет в воскресенье ТАСС.

«К сожалению, это правда, он скончался перед храмом», — сказали ТАСС в пресс-службе храма святого Феодора Студита у Никитских ворот, где он был настоятелем.

С 31 марта 2009 по 24 декабря 2015 года занимал пост Председателя Синодального отдела по взаимодействию Церкви и общества Московского Патриархата РПЦ.В 2016 году он был назначен настоятелем храма Феодора Студита (Смоленской иконы Божией Матери) в Москве.
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