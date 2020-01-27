Эксперт рассказал, к чему может привести зима без снега

Бесснежная зима может привести к сокращению урожая летом и исчезновению некоторых насекомых, в том числе комаров. Об этом сообщает издание YLE со ссылкой на директора финского Института аллергии и окружающей среды Южной Карелии Киммо Сааринен.

Отсутствие снега, по словам специалиста, может привести к плохому урожаю некоторых культур, так как снежный покров служит источником влаги для почвы и предохраняет озимые посевы от ветров и переохлаждения.

Что касается насекомых, например, комары размножаются в прудах, образующихся благодаря таянию снега весной. При нехватке снега у этих насекомых не будет среды для размножения, что приведет к проблемам с питанием у птиц.

Ученый предупредил, что бесснежные зимы не идут на пользу ни одному виду.