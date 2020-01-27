Эксперт рассказал, к чему может привести зима без снега

Эксперт рассказал, к чему может привести зима без снега
Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Экология

Бесснежная зима может привести к сокращению урожая летом и исчезновению некоторых насекомых, в том числе комаров. Об этом сообщает издание YLE со ссылкой на директора финского Института аллергии и окружающей среды Южной Карелии Киммо Сааринен.

Отсутствие снега, по словам специалиста, может привести к плохому урожаю некоторых культур, так как снежный покров служит источником влаги для почвы и предохраняет озимые посевы от ветров и переохлаждения.

Что касается насекомых, например, комары размножаются в прудах, образующихся благодаря таянию снега весной. При нехватке снега у этих насекомых не будет среды для размножения, что приведет к проблемам с питанием у птиц.

Ученый предупредил, что бесснежные зимы не идут на пользу ни одному виду.

Комментировать (7)

Самое читаемое:

Все новости за день

Комментарии к событию

prealoader
prealoader
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2020 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная 2, офис 310, 307

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Туголуков Д.А.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2018», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter