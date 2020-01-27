Социологи посчитали, сколько россиян не доверяют искусственному интеллекту

О существовании искусственного интеллекта знает большинство россиян, при этом суть технологии понимают меньше трети. Об этом в понедельник, 27 января, пишет РБК со ссылкой на исследование ВЦИОМ.

О технологии искусственного интеллекта (ИИ) знают 75%, но только 29% из них понимают ее суть. К распространению технологии негативно относятся 12% опрошенных. Они опасаются возможных технических сбоев, утечек персональных данных, нарушения личного пространства и непредсказуемости последствий развития технологии.

Большинство опрошенных относятся к развитию и внедрению искусственного интеллекта положительно или нейтрально. Россияне готовы использовать эту технологию при получении госуслуг (68%), для решения бытовых задач (54%), в сфере досуга и развлечения (54%), медицине (52%) и образовании (44%).

Опрос проводился в формате телефонного интервью в октябре 2019 года, в нем приняли участие 1,6 тыс. респондентов в возрасте от 18 лет.