В работе Mail.ru произошел крупный сбой

В работе Mail.ru произошел крупный сбой
Виталий Невар / Новый Калининград
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В понедельник утром, 27 января, возникли трудности с работой сервиса Mail.ru. Пользователи не могут войти в почтовые ящики, не прогружается сам сайт. Это подтверждают данные ресурса Downdetector.

Больше половины (61%) пользователей указали, что не могут войти в почтовый ящик. У 26% не открывается сайт Mail.ru. В основном испытывают трудности с работой ресурса жители Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и Краснодара.

По данным сайта Downdetector, сбой начались примерно в 10.15 (МСК). Сейчас количество поступивших жалоб достигло 19,5 тысяч.

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