Мужчина оставил сыновей в Шереметьево из-за проблем с финансами

Сотрудники полиции ищут мужчину, который оставил детей в аэропорту Шереметьево. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу.

«Мальчики 2011 и 2014 года рождения доставлены в подразделение по делам несовершеннолетних транспортной полиции», — сказали там.

По предварительным данным, мужчина с сыновьями прилетел в Москву из Хабаровска. Представитель Шереметьево рассказал, что братьев обнаружили в терминале D. «В детском рюкзаке были обнаружены свидетельства о рождении на обоих детей и записка, оставленная, возможно, отцом детей», — сказал он.

Детей накормили и оказали им поддержку, после чего их проводили в управление МВД для выяснения обстоятельств.

Telegram-канал Baza написал, опираясь на слова мальчиков, что родители оставляли их и раньше. В записке отец объяснил, что у него нет денег, чтобы прокормить детей. Он попросил помочь сыновьям и отправить их «во временный дом приюта».

Уполномоченная по правам ребенка в Хабаровском крае Виктория Трегубенко сказала, что мальчиков могут определить в детский дом или приемную семью. По приезде в Хабаровск дети сначала будут переданы медикам для обследования. «Затем, вероятнее всего, их определят в государственное учреждение, детский дом или в приемную семью, если таковая сразу найдется, поскольку родственники не откликаются», — сказала омбудсмен.

«Рен ТВ» сообщает, что личность отца детей установили по записям с камер. Это 41-летний житель Комсомольска-на-Амуре Виктор Гаврилов. По данным телеканала, где сейчас находится мать детей Ольга, сбежавшая от мужа, неизвестно.