Алиханов об остатках гранта в 800 млн: мы должны поддержать незащищенные слои

Социальный блок областного правительства сейчас формирует предложения о том, куда направить остаток 800-миллионного гранта, который был получен регионом в конце прошлого года. Об этом журналистам во время рабочего выезда в Зеленоградск в понедельник, 27 января, сообщил губернатор Антон Алиханов, передает корреспондент «Нового Калининграда».

300 млн из этой суммы решено было потратить на программу льготного кредитования бизнеса на востоке области, остальные средства еще предстоит распределить. «Часть этих средств направим на социальные вопросы, потому что мы исходим из того, что результаты региона это результаты всех жителей. И конечно мы должны будем поддержать какие-то незащищенные слои. И конечно сейчас социальный блок формирует предложения, на какие направления эти деньги направить. Но мы должны понимать, что эти деньги должны быть вложены таким образом, чтобы они позволили нам выиграть еще один грант, и еще один, и еще — наша задача, конечно, показывать высокие темпы и в этой системе оценки новой получать дополнительное финансирование», — сказал Алиханов.