Президент поручил увеличить количество бюджетных мест в вузах

Владимир Путин предписал правительству увеличить количество бюджетных мест в вузах с 1 сентября 2021 года. Об этом говорится в поручении, опубликованном на сайте Кремля.

Также для студентов будет предусмотрена возможность выбора направления подготовки с третьего года обучения.

«В целях сохранения доступности очного высшего образования обеспечить начиная с 1 сентября 2021 г. увеличение общего объёма контрольных цифр приёма на обучение по программам бакалавриата и специалитета преимущественно в образовательных организациях высшего образования, расположенных в тех субъектах Российской Федерации, которые испытывают потребность в специалистах, имеющих высшее образование, предусмотрев развитие инфраструктуры таких организаций», — написано в поручении.

Правительство должно предоставить первый доклад до 15 июня 2020 года.