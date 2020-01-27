Алиханов: расширить въезд на косу планируется в марте-апреле

Алиханов: расширить въезд на косу планируется в марте-апреле
Новый Калининград, архив
Все новости по теме: Куршская коса

Региональные власти ставят перед собой задачу расширить въезд на Куршскую косу и запустить транспорт в нацпарк по новой схеме уже весной этого года. Об этом журналистам во время рабочего выезда в Зеленоградск в понедельник, 27 января, сообщил губернатор Антон Алиханов, передает корреспондент «Нового Калининграда».

«Предусмотрено расширение, где-то за 150 метров непосредственно до действующего КПП [дорога] будет расширена до 4 полос — три на въезд и одна на выезд с территории парка. Планируется, что парк установит систему (а мы заложим под это электрокабели), которая будет позволять через специальные транспондеры въезжать и не тормозить очередь, чтобы шлагбаум открывался автоматически», пояснил Алиханов.

Он также обозначил примерные сроки окончания этого этапа работ. «Наша задача в марте-апреле все сделать», — сказал губернатор.

Он также отметил, что реконструкция въезда в нацпарк — часть плана по ремонту Окружной Зеленоградске. «Мы в 2020 году начнем реконструировать дорогу от съезда с кругового движения на въезде в Зеленоградск в сторону Куршской косы. За два года сделаем. Если будут образовываться дополнительные средства за счет экономии, то ускорим работы и в этом году. Но пока только вот начальный этап», — пояснил Алиханов.

Напомним, директор нацпарка Анатолий Калина в интервью «Новому Калининграду» высказывал сомнения в том, что работы по реконструкции въезда в нацпарк удастся завершить перед началом туристического сезона-2020.

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