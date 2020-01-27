В Калининграде придумали названия трем безымянным улицам

Калининградская топонимическая комиссия предложила названия для трёх безымянных улиц в Ленинградском и Московском районах. Этот вопрос обсуждался на заседании комиссии в понедельник, 27 января.

Проезд, соединяющий улицу Франко с улицей Зощенко, местные жители предложили назвать в честь советского поэта Константина Симонова. Специалисты поддержали инициативу, однако «повысили» статус — с проезда до улицы. Улицу, соединяющую ул. Гагарина с ул. Суздальской, предложили назвать Благовещенской. В перспективе она станет важным дорожным элементом — магистральная улица в четыре полосы. Также название придумали улице, которая располагается параллельно ул. Энергетиков, ближе к жилой застройке. Городскую магистраль предлагают назвать ул. Казачьей.

Помимо этого, на заседании предложили переименовать переулок Большой в улицу Генерала-полковника Людникова. Элемент расположен в районе ул. Подполковника Иванникова и ул. Рокоссовского, что, по мнению специалистов, соответствует негласной тематике района.

Окончательное решение будет принято городским Советом депутатов.

Напомним, ранее топонимическая комиссия сочла названия озёр Шенфлиз и Пелавское вполне корректными и решила утвердить их официально.