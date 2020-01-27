Губернатор: скорость строительства детсадов нужно удвоить

Губернатор: скорость строительства детсадов нужно удвоить
Виталий Невар / Новый Калининград
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Из-за миграционного прироста региону необходимо удвоить темпы строительства детских садов, особенно это касается Гурьевского городского округа и Восточного микрорайона Калининграда. Об этом журналистам в понедельник, 27 января, сообщил губернатор области Антон Алиханов, передает корреспондент «Нового Калининграда».

«Нам по оценкам нужно удвоить скорость строительства. То есть, в целом те цифры, которые у нас сейчас есть по количеству садов, которые мы введем, они нас устраивают. Но мы понимаем с вами, что в прошлом году чуть больше 12 тыс. человек плюсом приехало к нам в регион. <...> Понятно, что мы ни в каких планах их не учитывали, мы не можем прогнозировать с такой точностью миграционный поток. И к сожалению он не учитывался в методиках. Ну вот сейчас есть поручение президента — я надеюсь, что он будет учитываться. Но раньше — у нас есть численность, мы из нее исходим. А о том, что к нам плюс 3 тыс. школьников приехало... ну мы-то это понимаем и знаем, но к сожалению федеральная методика не учитывала это. Сейчас я надеюсь такая возможность появится и это позволит решить эту проблему», — пояснил губернатор.

Он также отметил, что самые проблемные в плане темпов строительства социальной инфраструктуры — Гурьевский городской округ и некоторые районы Калининграда. «Самый быстрорастущий муниципалитет это Гурьевск. Мы там в прошлом году открыли несколько дошкольных заведений. Там же была до этого построена тогда, на тот момент, одна из самых крупных школ. Потом Восточный микрорайон города Калининграда. Ну вот Гурьевск и наверное отдельные разросшиеся уже достаточно давно районы города Калининграда это вот такая самая большая точка напряжения» — сказал Алиханов.

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