Алиханов о деньгах на школу на Рассветной: я сделал правильные и вовремя звонки

Калининградской области удалось попасть в программу Минстроя и добиться выделения денег на строительство школы на 1725 мест на Сельме на ул. Рассветной, когда губернатор Антон Алиханов «сделал правильные звонки». Об этом журналистам в понедельник сообщил сам глава региона.

«Это та самая программа [„Жилище“], над которой мы бились несколько лет. Но сделав правильные и вовремя звонки я все-таки смог решить этот вопрос», — сказал Алиханов прессе.

Напомним, войти в программу «Жилище» со школой на ул. Рассветной области удалось только с третьей попытки. Всего строительство школы обойдётся в 1,5 млрд рублей, 77% средств должны поступить из федерального бюджета, остальное разделят город и область. Сдать объект власти рассчитывают к концу 2021 года.