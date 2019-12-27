С третьей попытки Калининграду удалось добиться денег на школу на ул. Рассветной

Артур Крупин. Алексей Милованов / Новый Калининград
Артур Крупин. Алексей Милованов / Новый Калининград
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Калининградской области удалось попасть в программу Минстроя и добиться выделения денег на строительство школы на 1725 мест на Сельме на ул. Рассветной. Об этом в четверг, 26 декабря, на пресс-конференции заявил глава комитета территориального развития и строительства администрации Калининграда Артур Крупин.

«И наконец-то мы в 2020 году приступаем к строительству школы на ул. Рассветной на Сельме. Большая школа на 1725 мест, мы с третьей попытки прошли в Минстрое конкурсный отбор по программе „Жилище“, и 20 декабря Антон Андреевич [Алиханов] уже подписал соглашение о финансировании, то есть о предоставлении субсидий в 2020 году за счет средств федерального бюджета», — сообщил Крупин.

По его словам, все документы уже подготовлены, и даже есть разрешение на строительство, осталось только выбрать подрядчика.

«У меня есть копия подписанного соглашения с Минстроем. В 2020 году федеральная субсидия составит 695 млн», — добавил он. Всего строительство школы обойдётся в 1,5 млрд рублей, 77% средств должны поступить из федерального бюджета. Сдать объект власти рассчитывают к концу 2021 года.

Из-за того, что не удавалось попасть в федеральные программы, строительство школы на Рассветной несколько раз откладывалось. Ее планировалось сдать еще в прошлом году.

На брифинге накануне депутат Госдумы Александр Пятикоп заявил, что на следующий год на строительство школы в федеральном бюджете заложено средств 471 млн рублей.

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