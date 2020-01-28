Приставы области решили потратить 800 тысяч на оценку арестованного имущества

Управление Федеральной службы судебных приставов (УФССП) по Калининградской области намерено потратить 800 тыс. руб., чтобы оценить стоимость арестованного имущества. Соответствующее извещение было опубликовано на сайте госзакупок.

Согласно техническому заданию, компании, которая победит в торгах, предстоит оценить арестованные квартиры, жилые и нежилые здания, автомобили и даже бизнес. Всего в списке 36 наименований.

«Если результаты оценки будут признаны в судебном порядке недостоверными, оценщик обязан возместить заказчику вред, причиненный использованием недостоверной оценки объекта оценки, судебные расходы», — говорится в документах.

Провести конкурс по выбору оценщика планируется 7 февраля. Оценка будет проводиться до конца 2020 года.

Аналогичные торги проводились в 2019 году. Тогда УФССП готово было потратить 200 тыс. руб., но стоимость контракта была снижена 55 тыс. руб.