Калининградцев встревожили люди в противовирусных костюмах у инфекционной больницы (фото)

В понедельник, 27 января, в ГБУЗ «Инфекционная больница Калининградской области» на ул. Фрунзе прошли противоэпидемические учения, которые напугали некоторых горожан.
В редакцию обратились калининградцы, встревоженные увиденным возле входа в медучреждение: люди в противовирусных костюмах привезли на носилках специальный чехол, в который обычно помещают зараженных опасной инфекцией пациентов.
«Проводятся обычные учебные занятия по отработке навыков действий персонала больницы в различных эпидемических ситуациях», — пояснили в министерстве здравоохранения Калининградской области.
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