Власти о предотвращении попадания коронавируса в область: контролируем ситуацию

Власти о предотвращении попадания коронавируса в область: контролируем ситуацию
Виталий Невар / Новый Калининград
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На данный момент в Калининградской области не выявлено ни одного случая заболевания коронавирусом. Об этом стало известно в ходе заседания регионального правительства во вторник, 28 января.

Губернатор Антон Алиханов сообщил журналистам, что в аэропорту работают сотрудники Роспотребнадзора и «контролируют ситуацию».

Также глава региона подчеркнул, что не видит смысла в запрете на въезд в область граждан КНР, так как случаи заболеваний коронавирусом уже зарегистрированы во многих странах.

«У нас же нет никаких ограничений при передвижении любых граждан. Болезнь проникла уже во многие государства и ограничивать теперь только китайцев смысла нет», — сказал Алиханов.

По состоянию на вечер 27 января, в Китае от пневмонии, вызванной новым типом коронавируса, умерли 106 человек, заболели более 4500 человек.
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