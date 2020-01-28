Власти о предотвращении попадания коронавируса в область: контролируем ситуацию

На данный момент в Калининградской области не выявлено ни одного случая заболевания коронавирусом. Об этом стало известно в ходе заседания регионального правительства во вторник, 28 января.



Губернатор Антон Алиханов сообщил журналистам, что в аэропорту работают сотрудники Роспотребнадзора и «контролируют ситуацию».

Также глава региона подчеркнул, что не видит смысла в запрете на въезд в область граждан КНР, так как случаи заболеваний коронавирусом уже зарегистрированы во многих странах.

«У нас же нет никаких ограничений при передвижении любых граждан. Болезнь проникла уже во многие государства и ограничивать теперь только китайцев смысла нет», — сказал Алиханов.