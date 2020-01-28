Житель области, не улетевший в Турцию из-за болезни сына, вернул деньги через суд

Житель области, не улетевший в Турцию из-за болезни сына, вернул деньги через суд
Виталий Невар / Новый Калининград
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В Багратионовске мужчина, который не смог улететь по путевке в Турцию из-за болезни сына, вернул деньги через суд. Об этом во вторник, 28 января, рассказали в пресс-службе Багратионовского районного суда.

По информации ведомства, в июле 2019 года житель области приобрел у компании «ТТ-Тревел» тур в Аланию для себя, жены и сына. За семейный отдых он в этот же день заплатил 87 тысяч рублей. Однако за несколько дней до подписания договора его ребенка госпитализировали с диагнозом, согласно которому мальчику запретили длительное время находиться на солнце. Уточняется, что ранее о болезни сына никто в семье не знал.

Мужчина обратился в турфирму с просьбой вернуть деньги, однако в ответ получил смс-сообщение, в котором говорилось об удержании 50% от стоимости путевки. В этот же день он отправил претензию с требованием вернуть деньги, которые заплатил — через три дня компания отдала ему почти 4,5 тысячи рублей — агентское вознаграждение и 41 233 рублей за тур. Тогда клиент обратился в суд.

Суд постановил взыскать с турфирмы стоимость приобретенной путевки в размере 41 366 рублей, компенсацию морального вреда — 5 000 рублей, а также штраф — 20 683 рублей. Решение вступило в законную силу.

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