В Славском районе установили защитные платформы для гнезд аистов (видео)

В Славском районе на воздушных опорах ЛЭП установили платформы для гнезд аистов. Об этом сообщает пресс-служба «Россети Янтарь».

«В результате перегнивания веток, из которых свито гнездо, происходит окисление металла проводов воздушных линий, что со временем приводит к уменьшению их прочности и обрыву. Кроме того, аисты нередко страдают при одновременном касании двух проводов воздушных линий», — рассказали в пресс-службе.

Специальные конструкции гнездообразующего типа представляют собой корзины из металлических прутьев, способные выдержать вес до нескольких сотен килограммов. Это защитит как птиц от попадания под напряжение, так и линии передач от обрыва под весом гнезд.

«Сначала гнездо аккуратно снимают на землю, затем монтируют конструкцию и возвращают гнездо на место. Металлическая корзина поднимает дом аистов на определенную высоту, что исключает процесс окисления проводов и возможность попадания птиц под межфазное напряжение», — уточнили представители компании.

Место для установки было выбрано в поселке Малиновка Славского района, так как этот район является местом массового гнездовья аистов.