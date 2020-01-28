Немец хочет переработать короотвал «Цепрусса» в Калининграде

Компания немецкого предпринимателя предложила городским властям переработать кору, складированную на территории бывшего ЦБК «Цепрусс» на Правой Набережной. Об этом во вторник, 28 января, заявил глава Калининграда Алексей Силанов.



Речь идет о компании «Кенигсберг ресурс», уточнил глава Калининграда. Компания с таким названием была создана в ноябре 2019 года и принадлежит Георгу Небауеру. Человеку с таким же именем принадлежат две компании, зарегистрированные в Правдинском городском округе. Они также были созданы в ноябре 2019 года.

По словам Силанова, компания пока не дала окончательного ответа о желании переработать отходы целлюлозного производства и ждет экспертизы отобранных проб. Результаты должны быть готовы в течение 2 недель.

Войти в государственную программу рекультивации свалок «Чистая страна» с короотвалом пока не удалось. Документы местных властей были направлены на доработку и сейчас готовятся к повторному направлению в Москву, добавил глава Калининграда.