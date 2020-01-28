Немец хочет переработать короотвал «Цепрусса» в Калининграде

Немец хочет переработать короотвал «Цепрусса» в Калининграде
Виталий Невар / Новый Калининград
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Компания немецкого предпринимателя предложила городским властям переработать кору, складированную на территории бывшего ЦБК «Цепрусс» на Правой Набережной. Об этом во вторник, 28 января, заявил глава Калининграда Алексей Силанов.

Речь идет о компании «Кенигсберг ресурс», уточнил глава Калининграда. Компания с таким названием была создана в ноябре 2019 года и принадлежит Георгу Небауеру. Человеку с таким же именем принадлежат две компании, зарегистрированные в Правдинском городском округе. Они также были созданы в ноябре 2019 года.

По словам Силанова, компания пока не дала окончательного ответа о желании переработать отходы целлюлозного производства и ждет экспертизы отобранных проб. Результаты должны быть готовы в течение 2 недель.

Войти в государственную программу рекультивации свалок «Чистая страна» с короотвалом пока не удалось. Документы местных властей были направлены на доработку и сейчас готовятся к повторному направлению в Москву, добавил глава Калининграда.

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