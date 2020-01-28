Источник: депутат Александр Пятикоп и вице-мэр Анна Апполонова поженились

Источник: депутат Александр Пятикоп и вице-мэр Анна Апполонова поженились
Александр Пятикоп и Анна Апполонова. Фото с сайта горадминистрации
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Депутат Госдумы Александр Пятикоп и замглавы калининградской горадминистрации, председатель комитета по соцполитике Анна Апполонова зарегистрировали брачный союз. Эту информацию «Новому Калининграду» подтвердили два источника, знакомые с молодоженами.

Как стало известно, церемония бракосочетания чиновницы и парламентария состоялась в первых числах января 2020 года. Судя по постам в официальном аккаунте в Facebook Александра Пятикопа, в это время он находился в Москве: «Проведя в Калининграде Новый год, 2 января вылетел в Москву. Встречи с родственниками, друзьями. Дни наполненные радостью», — написал в соцсети депутат 6 января.

Ни подтверждать, ни опровергать информацию о своей недавней женитьбе парламентарий «Новому Калининграду» не стал. «А это я никак не комментирую. Могу по работе вам сказать вопросы. Как говорится, семейная жизнь, она и в Африке — семейная жизнь», — заявил Пятикоп. 

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