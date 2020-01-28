Облвласти обещают пять лет выделять по 50 млн рублей на борьбу с борщевиком

Региональные власти готовы в течение пяти лет выделять по 50 млн рублей на борьбу с борщевиком Сосновского. Эти средства будут распределяться между муниципалитетами на условиях софинансирования. Об этом на заседании областного правительства во вторник, 28 января, сообщил заместитель министра сельского хозяйства Сергей Бусуркин, передает корреспондент «Нового Калининграда».

По предварительной оценке муниципальных образований, борщевик растет в регионе на площади 2,2 тысячи гектаров, из них 1,76 тыс га это земли сельхозназначения, 247 га — населенных пунктов, 111 относятся к транспортной инфраструктуре, 2 га — промышленности, 36 га — лесного фонда, 12 га — водного фонда, 40 га — земли запаса.

«Ввиду особенностей распространения сорного растения его невозможно уничтожить на одной категории земель. При анализе опыта работы в других регионах нашей страны, где принимались программы по борьбе с борщевиком на определенных категориях земель, установлено, что их реализация не принесла положительных результатов. Решение вопроса уничтожения борщевика Сосновского на территории нашей области должно быть системным. Работа должна вестись одновременно на всех обнаруженных очагах, независимо от категории земель. Только при таком подходе можно рассчитывать на положительные результаты», — сказал Бусуркин.

Для системной работы в конце апреля-мае нужно проводить химическую обработку сорняка, затем в течение всего лета — скашивание, а затем летом и осенью снова химическую обработку. Работы должны вестись как механическим, так и ручным способом там, где техника пройти не сможет.

«При условии софинансирования в 70% — областной бюджет и 30% — местные на работы по уничтожению борщевика из областного бюджета необходимо ежегодно в течение пяти лет выделять муниципальным образованиям области 49,4 млн рублей», — пояснил замминистра. Средства будут выделяться муниципалитетам в рамках «решения вопроса по благоустройству территорий в части освобождения от засоренности борщевиком». В программу вошли земли всех категорий, в том числе и частные.

Для этого муниципалитеты должны обеспечить софинансирование, иметь утвержденную муниципальную программу, предусматривающую борьбу с борщевиком, нанести места его произрастания на карту и взять на себя обязательства по проведению работ по борьбе с борщевиком на протяжении пяти лет. Пол словам чиновника, в проектах бюджетов на этот год муниципалитеты заложили на софинансирование программы более 20 млн млн рублей.

Ранее сообщалось, что власти рассчитывают за три года потратить на борьбу с борщевиком 150 млн рублей. Как пояснял журналистам глава сельхозкомитета облдумы Валерий Губаров, в последние годы из бюджета на борьбу с борщевиком не средств не выделялось и работа эта если и велась, то только на уровне собственников земли.