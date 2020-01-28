Экс-вице-премьер Мутко возглавил «ДОМ. РФ»

Экс-вице-премьер Мутко возглавил «ДОМ. РФ»
Виталий Мутко. Виталий Невар / Новый Калининград
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Не вошедший в новый состав федерального правительства бывший вице-премьер РФ Виталий Мутко назначен главой АО «ДОМ.РФ». Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на сообщение компании. Данную информацию агентству подтвердил и представитель Мутко.

Планируется, что в новой должности экс-вице-премьер продолжит курировать вопросы, связанные с развитием ипотеки, достройкой жилых объектов для обманутых дольщиков и развитием городской среды.

Госкорпорация «ДОМ.РФ» реализует государственную жилищную политику, 100% ее акций принадлежит государству в лице Росимущества. Деятельность организации координирует госкорпорация «ВЭБ.РФ». Ранее гендиректором «ДОМ.РФ» являлся Александр Плутник.

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