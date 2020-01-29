В Калининграде появился мошенник, представляющийся заместителем Елены Бабуры

В Калининградской области появился мошенник, который выдает себя за заместителя главы регионального управления Роспотребнадзора Елены Бабуры. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
28 января 2020 года в управление Роспотребнадзора по Калининградской области обратились представители местных стоматологических клиник. Они сообщили, что с телефона
«Указанные обращения не связаны с деятельностью Управления Роспотребнадзора по Калининградской области и его должностных лиц. Данные действия лиц являются мошенническими и образуют состав преступления по статье 159 УК РФ», — говорится в релизе.
Обо всех случаях подобных обращений калининградцам предлагают незамедлительно сообщать в органы внутренних дел по телефону 02 (102/112 — для любых операторов мобильной связи) и в Управление Роспотребнадзора по Калининградской области по телефону 53 69 42.
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