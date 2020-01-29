В Калининграде появился мошенник, представляющийся заместителем Елены Бабуры

В Калининградской области появился мошенник, который выдает себя за заместителя главы регионального управления Роспотребнадзора Елены Бабуры. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



28 января 2020 года в управление Роспотребнадзора по Калининградской области обратились представители местных стоматологических клиник. Они сообщили, что с телефона 8 (962) 867-06-48 им позвонил неизвестный, представившийся заместителем руководителя Управления, и попросил перевести по 1,5 тыс. рублей на телефоны, номера которых он озвучит непосредственно при переводе денежных средств у банкомата.

«Указанные обращения не связаны с деятельностью Управления Роспотребнадзора по Калининградской области и его должностных лиц. Данные действия лиц являются мошенническими и образуют состав преступления по статье 159 УК РФ», — говорится в релизе.

Обо всех случаях подобных обращений калининградцам предлагают незамедлительно сообщать в органы внутренних дел по телефону 02 (102/112 — для любых операторов мобильной связи) и в Управление Роспотребнадзора по Калининградской области по телефону 53 69 42.