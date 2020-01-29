Фонд капремонта Калининградской области решил потратить на такси полмиллиона

Фонд капитального ремонта Калининградской области готов потратить на услуги такси 547,7 тыс. руб. Соответствующее извещение опубликовано на портале госзакупок.
Как говорится в техническом задании, «уполномоченное лицо» фонда в период с 1 марта по 31 декабря намерено проехать порядка 3,1 тыс. км. Рабочие поездки планируются как по Калининграду, так и по области. В начале февраля должны пройти торги по выбору исполнителя заказа.
Отметим, согласно открытым данным, фонд получил из областном бюджета на обеспечение своей деятельности в 2020 году 73,3 млн руб.
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