Власти Светлогорска планируют искать вилле «Зор» нового владельца

Власти Светлогорска планируют искать вилле «Зор» нового владельца
фото предоставлено Владимиром Бондаренко
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Старинной вилле «Зор» в Светлогорске планируют найти нового владельца. Информацию об этом подтвердил глава администрации Светлогорского городского округа Владимир Бондаренко.

Сейчас вокруг здания смонтировали ограждение. По словам Бондаренко, планируется организовать регулярный осмотр виллы. В ближайшее время администрация муниципалитета займется формированием земельного участка.

«Согласовывать межевание и передачу участка в муниципальную собственность будет Росимущество, так как здание расположено на землях РФ», — отметил Бондаренко.

Напомним, 22 января в Сети появилась информация, что старинную виллу разбирают на кирпичи. Активисты забили тревогу и обратились в Службу по охране памятников и объектов культурного наследия. В этот же день власти Светлогорска опровергли информацию о вандализме.



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