Глава Светлогорска опроверг информацию, что виллу «Зор» разбирают на кирпичи

Стены старинной виллы «Зор» в Светлогорске нетронуты. В паллеты собран кирпич, который уже длительное время лежал на земле рядом со зданием. Об этом сообщил корреспонденту «Нового Калининграда» глава администрации муниципального образования «Светлогорский городской округ» Владимир Бондаренко.

«Ни о каком акте вандализма речь не идет, — отметил он. — Люди, назовем их активисты, собрали кирпич, который лежал рядом, привели, так скажем, территорию в порядок».

По его словам, кирпич собран исключительно в целях хранения на случай, если понадобится для реконструкции каких-либо исторических объектов. Находиться он будет на складе одного из коммунальных предприятий Светлогорска.

Напомним, ранее появилась информация, что в Светлогорске неизвестные начали разбирать старинную виллу «Зор» на кирпичи. «Это муниципальная собственность. Ее разбирать — это хищение», — уточнил представитель «Прусского наследия», архитектор Олег Ли, который и обратился в правоохранительные органы после обнаружения фотографий.

