Глава Светлогорска опроверг информацию, что виллу «Зор» разбирают на кирпичи

Стены старинной виллы «Зор» в Светлогорске нетронуты. В паллеты собран кирпич, который уже длительное время лежал на земле рядом со зданием. Об этом сообщил корреспонденту «Нового Калининграда» глава администрации муниципального образования «Светлогорский городской округ» Владимир Бондаренко.
«Ни о каком акте вандализма речь не идет, — отметил он. — Люди, назовем их активисты, собрали кирпич, который лежал рядом, привели, так скажем, территорию в порядок».
По его словам, кирпич собран исключительно в целях хранения на случай, если понадобится для реконструкции каких-либо исторических объектов. Находиться он будет на складе одного из коммунальных предприятий Светлогорска.
Напомним, ранее появилась информация, что в Светлогорске неизвестные начали разбирать старинную виллу «Зор» на кирпичи. «Это муниципальная собственность. Ее разбирать — это хищение», — уточнил представитель «Прусского наследия», архитектор Олег Ли, который и обратился в правоохранительные органы после обнаружения фотографий.
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Объект культурного наследия - #виллазор (Sohr - нем.) разбирают на кирпичи. Здание виллы принадлежалo инспектору железных дорог, правительственному строительному инспектору, члену Общества Благоустройства Раушена Лухту. Построено здание было в начале прошлого века, вероятно, в 1904-1906 гг. После войны виллу переделали под многоквартирный дом. В начале 2016 года жителей расселили. В августе 2017 вилла сгорела. #раушен #postcrossing #посткроссинг #postcards #postcard #скетч #sketch #скетчинг #sketching #paint #графика #drawing #открытка #открытки #маслянаяпастель #живопись #рисунок #эскиз #почта #архитектура #architecture #домики #rauschen #светлогорск #svetlogorsk #artist #art #художник #illustrations
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