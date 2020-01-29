В Калининграде объявили очередной многомиллионный тендер на вырубку деревьев

Администрация Калининграда намерена в 2020 году в потратить очередные миллионы рублей на вырубку и обрезку деревьев, а также корчевание пней. Соответствующее извещение опубликовано на портале госзакупок.

Согласно документации, победитель торгов, которые запланированы на конец февраля, должен будет выкорчевать 60 пней давностью рубки до трех лет. Сколько деревьев необходимо вырубить, в техзадании не сообщается. При этом указан объем древесины, который в общей сложности составляет 1,076 кубических метров. В списке присутствуют такие породы как дуб, сосна, граб, клен и т.д.

В предыдущие годы мэрия уже проводила аналогичные торги. В 2019 году власти потратили на вышеуказанные работы более 13 млн руб.