В 2020 году власти планируют расселить 9 аварийных домов

В 2020 году власти планируют расселить 9 аварийных домов
Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Аварийное жилье

В 2020 году планируется сдать 103 жилых помещения, что составляет 9 аварийных домов. Ключи от новых квартир получат люди, чьи дома были признаны аварийными в 2014 году. Такие цифры прозвучали в ходе заседания комиссии по градорегулированию и земельным ресурсам в среду, 29 января.

«60 квартир мы купим, и ещё по программам долевого участия город получит, думаю, ещё 20. То есть 80-90 квартир сможем сделать. Это 9 домов всего. А в 2014 году 20 домов было принято. Это мы только часть 2014 года выполним», — отметил председатель городского совета депутатов Андрей Кропоткин.

В 2019 году было сдано 87 новых квартир, то есть расселено 6 аварийных домов. На сегодняшний день порядка 150 домов признаны аварийными и подлежат сносу.

Напомним, что сроки расселения десятков аварийных домов перенесены на годы. А сами жители аварийных домов зачастую не хотят переезжать в новое жильё из-за отсутствия инфраструктуры — дорог, детских садов и так далее.




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