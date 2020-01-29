Кропоткин: без новой канализации Сельма не может развиваться

Кропоткин: без новой канализации Сельма не может развиваться
Виталий Невар / Новый Калининград
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Председатель городского совета Андрей Кропоткин считает, что микрорайон Сельма не может дальше развиваться, так как у существующей системы канализации не хватает мощности. Такое мнение прозвучало в ходе заседания комиссии по градорегулированию и земельным ресурсам в среду, 29 января.

Начало реализации проекта по строительству канализационного коллектора от улицы Химической до микрорайона Сельма намечено только на 2023 год. Однако председатель комитета архитектуры и строительства Артур Крупин считает, что сроки могут быть сдвинуты. 

«Предварительно в Министерстве экономики реализацию этого проекта поставили на 2023 год. Понятно, что это никого не устраивает <...> Будут просьбы об изменение сроков начала реализации», — отметил Крупин.

По словам председателя комиссии по градорегулированию и земельным ресурсам Евгения Верхолаза, на сегодняшний день сумма проекта составляет 1,8 млрд рублей. По словам Крупина, при параллельном строительстве сетей и самого коллектора на реализацию уйдет 2 года. Однако председатель городского совета Андрей Кропоткин считает, что она затянется до 2025-2026 года.

«Канализационная система идёт через весь город, в том числе будет проходить через участки, где есть собственники. Возможно, будет более поздняя реализация», — уточнил Кропоткин.

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